'Ábalos' recuerda al gato que adoptó con Jéssica: "Ese sí que me quería, el piso se lo tendría que haber puesto a él"

'Chalana connection' llevo a 'Koldo García' y al 'exministro socialista' hasta el Tribunal Supremo donde tuvieron una de sus charlas mientras se desarrollaba el juicio por el 'Caso Koldo'.

El Intermedio recupera uno de los capítulos de 'Chalana connection', la serie protagonizada por 'Koldo García' y 'José Luis Ábalos'. Este capítulo discurría en la Tribunal Supremo durante el juicio por el llamado 'Caso Koldo'. El 'exministro socialista' y su 'exasesor' compartían bancada y aprovechaban para charlar mientras se desarrollaba el juicio.

"¿Cuánto le queda esto?", se lamentaba 'Koldo', "Como llamen a toda nuestra agenda de chatis este juicio va a ser más largo que la condena". "Y que lo digas", respondía 'Ábalos'. Además, el 'exministro' confesaba que la había hecho mucha ilusión ver a Jéssica Rodríguez. "Qué guapa estaba, qué par de ojos... son como sartenes", afirmaba, "la miro y se me fríen los huevos".

'Ábalos' aprovechaba para afear que la exmujer de Koldo tuviera a sus exparejas como "puta 1, puta 2... ¿cómo coño se le ocurre?". "Ya se lo decía yo, así te vas a liar", contestaba 'García', "haz como José Luis: a una le pones cari, a la otra chati y a la otra un piso en el centro".

"Se han aprovechado de mí, Koldo, que soy muy buena persona", añadía 'Ábalos', "no estaban enamoradas, solo me querían por mi dinero y por mi cuerpo, soy un hombre objeto". "Pero qué objeto, jefe", puntualizaba 'Koldo'.

El 'exministro' se acordaba también del gato que adoptó con Jéssica. "Ese sí que me quería de verdad, el piso se lo tendría que haber puesto a él", comentaba, "por lo menos lo acabamos enchufando". "Claro, al pequeño Bigotitos lo puse de recepcionista en Ineco", señalaba, "y, ojo, que trabajó más que Jéssica".

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