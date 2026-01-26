Dani Mateo reacciona al nuevo trabajo como coach de Iñaki Urdangarin: "Mientras no firme como coach empalmado..."

Dani Mateo y Wyoming se convierten en 'Los Aristorrancios' para analizar la entrevista de Iñaki Urdangarin por la publicación de sus memorias, donde habla de su relación con la infanta Cristina.

El 'duque de Wyoming Fitz-Stuart ' y 'Daniel Ruiz Mateo del condado del Alto Hospitalet', 'Los Aristorrancios', comentan en el vídeo sobre estas líneas la entrevista de 'El País Semanal' a Iñaki Urdangarin con motivo de la publicación de sus memorias, con el título de 'Todo lo vivido', aunque para Wyoming habría sido más acertado "Lo bien que he vivido".

En la foto de la entrevista, Urdangarin aparece todo de negro, que según Wyoming "más que haber salido de la cárcel parece un caco que va a entrar dentro".

El que fuera duque de Palma asegura que "he aprendido a no gustar", pero Dani le pide que no sea tan duro consigo mismo: "Sigues siendo el mejor yerno, si no gustas tú imagínate Marichalar".

Además, Urdangarín "se ha reinventado" y, tras hacer en la cárcel un máster de psicología ahora es coach. "Mientras no firme como coach empalmado, a mí todo me parece bien", defiende Dani, que pregunta si en el libro se dice algo de la infanta Cristina.

Según explica Wyoming, Urdangarin asegura en sus memorias que se siguen preocupando mucho el uno por el otro y deseando mutuamente lo mejor para cada uno. Además, el presentador desvela que su separación se produjo "por el palacete que se compraron en Pedralbes". "Malditas hipotecas", reacciona Dani.

De hecho, Urdangarin habría asegurado que no se compraría esa casa, con mil metros cuadrados, siete habitaciones y diez baños y que estaba deslumbrado por el estilo de vida que nunca había sido el suyo. Wyoming empatiza con él cuando dice que "la justicia no es igual para todos" y cree que "su condena fue desproporcionada": "¿Quién no ha usado alguna vez sus contactos para hacer negocios? ¿O se ha inventado una empresa fantasma para no pagar impuestos?", se pregunta.

Urdangarin también se muestra decepcionado con el rey Felipe VI, así que para saber más, el 'monarca', imitado por Raúl Pérez, reacciona a la publicación de un nuevo libro sobre los entresijos de la Casa Real: "Menos mal que Froilán nunca ha sido de sentarse a escribir", apunta.

