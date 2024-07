Thais Villas acudió al plató de El Intermedio con una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. En esta ocasión trató el tema del derecho a una vivienda digna y el tope del alquiler. La reportera abrió un debate en pleno centro de la ciudad, donde una mujer aseguró que "la administración tiene que asumir su rol" y proporcionar vivienda social.

"El Estado tiene que poner vivienda social, tiene que solucionarlo él, no un pobre desgraciado particular que se ha pasado la puñetera vida pagando una hipoteca para el día de mañana tener un rinconcito", apuntó una de las participantes ante el micro de El Intermedio. La misma mujer explicó que se vio obligada a vender sus propiedades por miedo al futuro y a ser incapaz de alquilar sus pisos

Ella misma confesó se vio obligada vender sus propiedades en Barcelona ante la incertidumbre del mercado y sobre todo por el temor a no poder llegar a alquilarlos. "Los he vendido porque me veía venir esto que van a toparlo y no van a distinguir entre un fondo buitre que tiene 20.000 edificios vacíos y el pobre desgraciado como yo que he currado como una negra", declaró.

Por otro lado, los invitados a 'Hablando se enciende la gente' comentaron el problema de los fondos buitre y el motivo de que la gente no quiera vivir a las afueras.

