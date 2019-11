Edurne Pasaban ha pasado a la historia por ser la primera mujer en lograr los 14 ochomiles que hay en todo el planeta. Entrevistada en Mujer tenía que ser explica cuáles han sido sus experiencias más duras.

La más dolorosa ocurrió en España, escalando con unos amigos. Eran cinco, pero de la expedición solo volvieron dos. "Tres fallecieron porque cayeron a mi lado. Te vuelves súper egoísta, hay una cosa como muy fría, quieres bajar de esa pared", relata.

En el velatorio improvisado que organizaron con los tres cuerpos en el pueblo de Navarra más cercano a la montaña, el padre y tío de dos de los amigos que fallecieron le dijo: "Edurne, la vida continua. Yo tengo ovejas y me voy a darles de comer. Tu vida tiene que continuar". Entonces siguió con lo que le apasiona.

Su ascenso al K2 y la salida de una depresión

El ascenso al K2 supuso un antes y un después en su carrera y en su vida. Sufrió una congelación y tuvieron que amputarle dos dedos. Después, cayó en una depresión. "Empecé a replantearme muchas cosas. Cuando me empecé a recuperar me planteé qué estaba haciendo con mi vida. A los 31 años, mis amigas se habían casado, empezaban a tener hijos. Yo me salía del patrón", recuerda. Fue entonces cuando cayó en una gran depresión: "No encontraba las respuestas a las preguntas de por qué hacía lo que hacía. Fue muy duro. Siempre digo que mi ochomil más duro fue salir de una depresión".

Pero volvió a la escalada, gracias a la fuerza que le dio el volver a la misma montaña junto a sus amigos. "Me hicieron ver que aquello era mi vida y lo que me hace feliz", reconoce.

Durante la entrevista, la alpinista también cuenta cómo ha sido hacerse un hueco en un mundo ligado a los hombres. A pesar de que asegura que le han tratado "como a uno más", ha tenido que sufrir comentarios desagradables como cuando logró los 14 dieciochomil y le dijeron que lo había hecho porque iba en expediciones con hombres.