Una mujer afirma que pagaba 2.000 euros por el peor piso en el que ha vivido: "Era un ático que en verano hacía un calor que te morías"

Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y uno obrero para saber cuál ha sido el peor y el mejor piso en el que han vivido sus vecinos.

Una mujer de barrio rico explicó que por su peor piso pagaba "algo más de 2.000 euros". La señora detalló que se trataba de un piso de alquiler "en una zona residencial": "Era un ático que en verano hacía un calor que te morías, sin aire acondicionado, que ni me lo quise poner y el invierno, un poquito fresco, como todos los áticos".

Además, la mujer se quejaba de que a pesar de que fue ella quien acuchilló, pintó y arregló los armarios y puso césped en la terraza, su casera no se le agradeció. "Casera cutre", la llamó.

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