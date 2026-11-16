La defensa de una mujer a las pensiones: "Tras 45 años trabajados sosteniendo otras, no es lógico que me quieran rebajar la mía"

Una mujer defiende en este vídeo de El Intermedio que el sistema de pensiones es sostenible, siempre que no se quite "el dinero para otras cositas, como cuando se vació la caja de las pensiones para rescatar a los bancos ".

¿Las pensiones fijas tienen futuro o desaparecerán junto al teléfono fijo, el brasero o las Spcie Girls? Las derechas de este país han abierto el debate y Thais Villas ha salido a la calle con 'Hablando se enciende la gente' para hablar de ello con los ciudadanos.

"¿Creen que el sistema de pensiones es sostenible?", pregunta la reportera de El Intermedio a una mujer, quien defiende que es un sistema sostenible, siempre que no se quite "el dinero para otras cositas, como cuando se vació la caja de las pensiones para rescatar a los bancos".

"Después de 45 años trabajados sosteniendo otras pensiones, no me parece lógico que me quieran rebajar la mía", afirma tajante la mujer en el vídeo principal de esta noticia, donde un hombre afirma que las pensiones dependen de la "voluntad política": "España está en récord de afiliados a la Seguridad Social, si se quiere hay recursos para destinar a las pensiones. Otra cosa es que se quiera desmontar el sistema y poco a poco se vaya metiendo el miedo en la gente".

Por otro lado, Thais Villas les pregunta sobre el argumento del PP de que el sistema de pensiones "va a petar porque no nacen niños y hay mucha gente mayor" y qué se puede hacer para evitarlo. "Votar el 29N", afirma tajante una mujer, que desata la risa de Thais Villas. Por su parte, un hombre explica que "el sistema ya se ha ido modificando en los últimos años y hay que ir ajustándolo en función de cómo cambia la sociedad".

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