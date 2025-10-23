Cristina Gallego 'anuncia' el título del primer capítulo del libro de Leire Díez: 'Esa llave inglesa no es mía'

La conocida como 'fontanera del PSOE' va a lanzar una novela de ficción titulada 'Yo, periodista'. "Va a contar la historia de una valiente periodista que lucha contra las cloacas del Estado ", desvela.

La Fiscalía atribuye a la exmilitante socialista, Leire Díez, un plan delictivo contra la UCO y Anticorrupción. Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE', está acusada de cohecho y tráfico de influencias. La exmilitante socialista, además, anunció que iba a publicar un libro en el que pretendía contar el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Cristina Gallego se convierte en 'Ana', de la editorial 'Anadrama', encargada de editar el mismo.

"Va a ser un pelotazo", anuncia, "más que el que pegaron los de la trama de hidrocarburos". En el mismo, Leire "va a contar la historia de una valiente periodista que lucha contra las cloacas del Estado y termina viéndose envuelta en una trama de conspiraciones y espionajes que buscan condenarla por un delito que nunca cometió: ser fontanera".

'Ana' anuncia que el título de la novela es 'Yo, periodista'. "Toda una declaración de intenciones que queda plasmada en el primer capítulo: 'Esa llave inglesa no es mía'", añade. Como desvela la 'editora', está inspirado en un momento vivido por la exsocialista.

La 'editora' expone que podría llegar a ganar el Nobel de literatura, gracias a su dominio magistral de la palabra. "Concretamente de una sola palabra: sí", afirma. "Esta es mi Leire, la que, además de conmocionar al PSOE, va a conmocionar a todo el país", reflexiona.

"'Yo periodista' va a ser un auténtico best-seller", afirma 'Ana', "el libro tiene acción, misterio, drama y sorpresas que te dejan más helado que a Leire Díez cuando le ocurrió esto", la irrupción de Aldama en su comparecencia frente a la prensa. "Es un libro bastante autobiográfico, por eso le he recomendado que lo firme con un pseudónimo", añade la 'editora'.

