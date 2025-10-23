Nogueras advierte de que Junts "tomará decisiones" la próxima semana: "El tiempo de los ultimátums ha acabado y el PSOE no lo ha aprovechado"

¿Qué ha dicho? "Muchísima gente está hasta las narices", lamenta Nogueras, negando que este Gobierno de coalición "siente bien a Cataluña", como defiende Pedro Sánchez: "Ya le dijimos hace meses que la prórroga no duraría toda la legislatura".

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha mantenido la presión sobre el Gobierno de coalición, advirtiendo que podrían retirar su apoyo y poner fin a la legislatura. Nogueras ha expresado que la paciencia de Junts con el Gobierno se está agotando y que es momento de tomar decisiones, anticipando una reunión clave de la dirección del partido el próximo lunes. Aunque el presidente Sánchez afirma que su gobierno es beneficioso para Cataluña, Nogueras discrepa, asegurando que no es así. Sobre una posible moción de censura, Nogueras ha dejado claro que la decisión será tomada por la dirección ejecutiva de Junts.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, ha mantenido el pulso de la formación catalana al Gobierno de coalición, con la amenaza de dejar caer su apoyo parlamentario y acabar con la legislatura. "El tiempo de los ultimátums ha acabado y el presidente del Gobierno no lo ha sabido aprovechar", ha sentenciado Nogueras.

Para la portavoz, la formación ha tenido "paciencia" con el Gobierno, pero esa paciencia está "dejando de ser una virtud", avanzando que "es momento de tomar decisiones" para Junts, en alusión a la reunión de la dirección ejecutiva que han anunciado de cara al próximo lunes. "Ya dijimos hace meses a Sánchez que la prórroga no duraría toda la legislatura", recuerda Nogueras.

Pese a las palabras de Sánchez esgrimiendo que este Gobierno "le sienta bien a Cataluña", Nogueras niega la mayor y asegura que no, que este Gobierno de coalición "no sienta bien a Cataluña", aunque quizás siente "más bien a Madrid".

"Muchísima gente está hasta las narices", lamenta Nogueras, una frase que también repitió en el Congreso de los Diputados.

Sobre la posibilidad de que Junts apoye una eventual moción de censura, Nogueras ha querido ser "clarísima": "Esta decisión no la va a tomar nadie, la va a tomar la dirección ejecutiva de Junts". Es decir, deja la puerta abierta a este eventual apoyo, incluso estando Vox en la ecuación, pero la decisión final se tomará, previsiblemente, en esa reunión del lunes en Perpiñán.

