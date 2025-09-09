'Míriam Nogueras' confiesa por qué Junts votará que no a la reducción de la jornada laboral: "No aguantamos más a Yolanda Díaz"

Cristina Gallego volvió a ponerse en la piel de Míriam Nogueras en El Intermedio. La 'portavoz de Junts' explicó en este vídeo por qué su partido votará en contra de la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados.

'Míriam Nogueras', interpretada por Cristina Gallego, se sentó en la mesa de El Intermedio para explicar por qué 'Junts' votará que no a la reducción de la jornada laboral en España.

"Buenas noches a todos los pequeños y medianos empresarios catalanes... buenas noches y de nada por salvarlos de la ruina española para que luego votéis a Illa", comienza diciendo la 'portavoz'. Asimismo, comenta que a los catalanes les gusta mucho trabajar, de ahí su negativa a la reducción de la jornada.

"¿Sabes lo qué no nos gusta?", le plantea 'Nogueras' a El Gran Wyoming, para después responder ella misma: "El vago... que es lo que hacéis los españoles a jornada completa y con horas extras".

La 'diputada de Junts' en el Congreso también describe cómo es su día a día, marcado —según ella— por un estricto horario: "Me levanto a las seis y hasta las doce estoy luchando contra el estado opresor. De doce a dos contra Esquerra... que no son opresores, pero también se las traen y de dos a tres hago la siesta... es broma, no soy un parásito español".

Durante su intervención en El Intermedio, 'Nogueras' explica por qué su partido ha anunciado que votará en contra en el Congreso de los Diputados.

"Lo he anunciado ya porque básicamente no aguantamos más reuniones con Yolanda Díaz. Me da grima que sea tan riquiña. Votamos que no porque no necesitamos nada del Gobierno de España, tenemos la amnistía, Puigdemont volverá pronto y os hemos encasquetado a Rufián", concluye.