Cristina Gallego, sobre la tradición machista de Cervera del Río Alhama: "Es de otro planeta, por ejemplo el de los simios"

Sandra Sabatés y Cristina Gallego arrancan una nueva temporada de machistadas que en este vídeo pasa por los carteles machistas de Cascante y Chiclana y el polémico baile de la 'Gaita' en Cervera del Río Alhama.

Arranca una nueva temporada de 'Goles son señores' en la que Sandra Sabatés y Cristina Gallego abordan un nuevo 'carrusel' de machistadas que, en esta ocasión, arranca en Cascante, Navarra.

Allí el Ayuntamiento ha anunciado el día de la mujer en sus fiesta patronales con un cartel en el que solo se ven las piernas de una mujer en pantalón corto. La Asociación de Mujeres del pueblo ya ha denunciado que este cartel perpetúa los estereotipos machistas: "La afición no pide el VAR, sino el ¡Bah, vaya huevazos hay que tener para publicar este cartel", comenta Cristina.

En Chiclana podrían quitarle la plaza Champions, pues una empresa de marketing ha anunciado sus servicios con una valla publicitaria en la que se ve la boca de una mujer y la frase "te lo hacemos como te gusta y lo que se te ocurra". "Una pena que no se les haya ocurrido que a las mujeres no nos gusta nada que nos retraten así", señala Sandra.

Por otro lado, en el pueblo de Cervera del Río Alhamano permiten que las mujeres participen en su tradicional baile de la 'Gaita'. A pesar de los intentos de las vecinas, las cofradías se niegan argumentando que no se puede romper la tradición de hace cinco siglos.

Este año, las chicas han intentado unirse al baile, pero las cofradías masculinas han terminado expulsándolas de la plaza. Un comportamiento que a Cristina le parece de "otro planeta", en concreto del "planeta de los simios".