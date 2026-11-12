Wyoming, sobre la huelga general: "Lo importante no es contra quién iba, sino que fue un éxito y millones de trabajadores pararon"

"Ahora hay que seguir hasta que, gobierne quien gobierne, garantice el acceso a la vivienda, porque los ciudadanos han dicho basta demostrando que movilizarse es el mejor camino para conseguir derechos", reivindica Wyoming.

Este miércoles, España vivió una histórica huelga general. Unos paros que, por primera vez, estaban motivados por el derecho a la vivienda y por la crisis habitacional que cada vez afecta a más ciudadanos.

Ante esta convocatoria por parte de los sindicatos, hay quien ha reivindicado que es una huelga "contra la oposición", como la exvicepresidenta María Jesús Montero, mientras que desde la derecha hay quien asegura que es el Gobierno el responsable principal de la crisis de la vivienda.

Al respecto, El Gran Wyoming señala que "algo de razón" tenía Montero, ya que, no fue una huelga como las conocidas hasta ahora, sino que fue "contra la oposición; contra el Gobierno; contra partidos que no son ni una cosa ni otra como Junts, que bloquean cualquier posibilidad de que la reforma en el tema de la vivienda salga adelante; contra los fondos buitre y contra las administraciones autonómicas y municipales".

"Lo importante es que la huelga general fue un éxito, que millones de trabajadores pararon para protestar por una situación intolerable y que cientos de miles de personas se manifestaron, en muchos casos, bajo una lluvia torrencial", añade el presentador de El Intermedio.

"Ahora hay que seguir hasta que, gobierne quien gobierne, garantice el acceso a la vivienda, porque los ciudadanos han dicho basta demostrando que movilizarse es el mejor camino para conseguir derechos", concluye Wyoming.

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