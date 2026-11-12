'Ayuso' ataca a los sindicatos con una canción de 'La Sirenita': "Comiendo gambas sin parar y nunca quieren trabajar..."

Cristina Gallego se convierte en 'Isabel Díaz Ayuso', que tras la huelga general de ayer se ha propuesto plantar cara al "terror sindical" de los sindicatos. Para ello, pretende infiltrar a Dani Mateo disfrazado de gamba.

Después de repetir en la Asamblea de Madrid el mantra del PP de asociar el marisco y los sindicatos y de acusarles de sembrar "el terror sindical" en las calles, 'Isabel Díaz Ayuso' se propone en su despacho plantarles cara con Dani Mateo disfrazado de gamba.

"Es la única manera de infiltrarse en las filas de ese peligroso grupo terrorista", afirma la 'presidenta' madrileña, que tiene claro que con esas pintas pueden llegar a nombrar a Dani "líder del comando UGT".

La primera misión que le encomienda 'Ayuso' es "identificar al mayor número de terroristas sindicalistas", para lo que hay "una prueba infalible: un análisis de ácido úrico".

Para ello, le concede los poderes de la Comunidad de Madrid ("yo, la Cibeles y los concebidos no nacidos"), para utilizar "métodos extremos de tortura", como "ponerles a trabajar".

Dani, sin embargo, tiene dudas porque, apunta, "los sindicatos defienden los derechos de todos los trabajadores y yo llevo nueve años de becario". Además, cree que la huelga de ayer "un poco de sentido tiene", porque él comparte habitación con un compañero de contabilidad y el asesor de Almeida.

Dani, además, ha compuesto una canción para la ocasión con la música de 'La Sirenita': "Comiendo gambas sin parar y nunca quieren trabajar, los terroristas sindicalistas en UGT".

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