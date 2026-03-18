Mikel Herrán explica las controversias y abusos en la conquista de América a los que se refiere Felipe VI: de los esclavos a la explotación

"Decimos que nuestra conquista fue la más piadosa o que inventamos los derechos humanos o el mestizaje. Pero no hablamos, por ejemplo, del comercio de esclavos", afirma Mikel Herrán en este vídeo donde habla de las sombras de la conquista de América.

A raíz de las declaraciones del rey Felipe VI en las que asegura que hubo "abusos" en la conquista de América, Mikel Herrán señala que "en España tenemos un problema enorme con cómo hablamos del pasado colonial y del Imperio, porque nos queremos quedar con lo bueno, pero no tanto con lo malo".

"Decimos que nuestra conquista fue la más piadosa o que inventamos los derechos humanos o el mestizaje. Pero no hablamos, por ejemplo, del comercio de esclavos", afirma el historiador, que recuerda que "Colón todavía se pensaba que había llegado a Japón y estaba esclavizando indígenas", lo que justificaba diciendo que "eran todos caníbales y sodomitas".

Por recomendación papal, Isabel la Católica puso leyes para prohibir que se esclavizara a los indios, pero Mikel señala que "tenían algunas lagunas", como permitir que se esclavizara a los "malos indios". Incluso aprobó una orden real para obligar a trabajar a los indios libres que huían de los cristianos, eso sí, a cambio de un jornal. El objetivo, decía la propia orden, era para "enriquecer a los españoles y al Reino".

En 1512 se aprobaron las leyes de Burgos que reconocían que "el indio tenía alma y una naturaleza libre", pero dos años después se aprobaba otra ley que permitía esclavizar a los indios que ignoraran el requerimiento, una proclama donde se exigía a los indígenas reconocer a Dios.

Las controversias

Felipe VI también habló de "controversias". La más importante, según Mikel, involucró a Fray Bartolomé de las Casas, que dejó por escrito los crímenes cometidos por los conquistadores españoles contra los pueblos indígenas. Este fraile se enfrentó en la llamada controversia de Valladolid al sacerdote Ginés de Sepúlveda, que justificaba la conquista "diciendo algo muy parecido a lo que ha dicho Ayuso, que había pueblos bárbaros e inhumanos que debían ser sometidos".

En cualquier caso, estas leyes y controversias no impidieron la explotación y el abuso, pero sí evitaron que las Indias se convirtieran en un lugar de aprovisionamiento de esclavos indígenas, pero porque encontraron "otra opción mucho mejor: traerlos de África", comenta el experto.

Las controversias, señala Mikel, sirvieron para crear figuras como el protector de indios, que "tampoco era tan eficaz", porque se seguían permitiendo prácticas brutales contra los que no aceptasen el cristianismo. Por ejemplo, en 1608, Felipe III aprobó una real cédula que permitía esclavizar y marcar con un hierro al rojo vivo a todos los indios araucanos mayores de diez años en el caso de los niños y de nueve en el caso de las niñas.

En el caso de los indios libres la situación tampoco era muchísimo mejor, ya que la libertad en las leyes "era más bien de palabra" y muchos españoles de la península los explotaban para hacerse ricos rápidamente.

Después de todo esto, Mikel afirma que "está bien" que Felipe VI diga que hubo abusos, "aunque sea con la boca pequeña", pero que "estaría mejor que estas cosas se enseñasen y dejemos de idealizar el Imperio en España, porque luego cada 12 de octubre la tenemos con los que quieren decir que los conquistadores fueron héroes y santos".

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