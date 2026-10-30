María José cuenta a El Intermedio su día por Madrid con su amiga Antonia y sin maridos: "Ellos en casa fregando"

El Intermedio recoge en su sección 'Paren las rotativas' las historias más curiosas de los ciudadanos, desde una escapada entre amigas hasta una pareja que estrena convivencia en un piso de 22 metros cuadrados.

En su sección 'Paren las rotativas', El Intermedio da voz a esas historias y anécdotas de ciudadanos anónimos que, de otro modo, nunca aparecerían en los medios. En esta ocasión, las cámaras del programa han salido a las calles de Madrid para recoger las últimas noticias de sus protagonistas.

Una de ellas es una mujer que ha aprovechado el día para hacer turismo por la capital junto a su amiga Antonia. ¿El plan? Disfrutar de Madrid sin sus maridos. "Hemos venido a dar un paseo, pero sin maridos, que es lo mejor", cuenta entre risas. Su intención es ir de compras, elegir lo que les apetezca y pasarlo en grande."A comprarnos lo que queramos y a pasarlo divino, ¡ellos en casa fregando!".

Otra de las protagonistas de esta particular ronda de noticias es una madre que ha llevado a su bebé, de 17 meses, a viajar por primera vez en el metro de Madrid. La experiencia ha sido todo un éxito para el pequeño, que, según cuenta, "lo ha encontrado" muy entretenido porque veía "pasar los trenes por la ventana".

También ha compartido su historia Río, un joven que acaba de empezar a vivir con su pareja. Aunque reconoce que la convivencia es "un lujazo", admite que el espacio es limitado: viven en un piso de apenas 22 metros cuadrados, con una pequeña cocina, un baño y un salón que, en sus propias palabras, "no es salón". Aun así, "donde hay amor, hay todo".

Por último, Amaia ha contado que ha llevado al colegio mayor universitario comida casera preparada por su madre. Entre los platos había empanada y bizcocho, que han tenido una gran acogida entre sus compañeros."Es la segunda vez que lo traigo, ha arrasado y le ha gustado a todo el mundo, ¡así luego puedo pedir apuntes a todo el mundo!", bromea.

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