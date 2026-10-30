Fesser explica el "vuelco en el partido republicano" contra Trump: "Hay gente pidiendo el voto para el partido demócrata"

"Los oligarcas tecnológicos son gente que les ha recortado Trump los impuestos, no pagan prácticamente nada, y están consiguiendo contratos millonarios y les interesa que Trump siga en el Gobierno", explica Guillermo Fesser.

Guillermo Fesser analiza en el plató de El Intermedio la actualidad de Estados Unidos, como, por ejemplo, cómo se ha tomado en el país que Donald Trump haya dado cobijo a Flàvio Bolsonaro, una persona fugada de la Justicia brasileña. El periodista explica que el vicepresidente de EEUU ha afirmado que Bolsonaro ha "falsificado un documento" que le relaciona con el Gobierno de EEUU: "Le han dejado estar en EEUU, si dice que lo ha falsificado, igual es un delincuente, entonces, ¿por qué le dejan venir?".

A través de Argentina, Bolsonaro tomó un vuelo hacia Ecuador, y desde allí, otro hacia Miami. Algo que no podría haber sucedido sin la colaboración de Javier Milei y Donald Trump. "Lo que se ve es que si eres blanco y tienes mucha pasta, te abre la muralla, y si eres morenito y no tienes un duro, para el CECOT", critica duramente Fesser.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos encara esta semana las elecciones de medio mandato, las conocidas como 'mid-term', en las que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de los gobernadores de 34 estados. Las encuestas señalan que los republicanos podrían perder el control de las dos cámaras, por lo que Trump se quedaría en minoría para aprobar sus leyes en los dos años que le quedan en la Casa Blanca.

Guillermo Fesser destaca que "los oligarcas tecnológicos están poniendo mucha pasta": "Es gente que les ha recortado Trump los impuestos, no pagan prácticamente nada, y están consiguiendo contratos millonarios y les interesa que Trump siga en el Gobierno". "Solo Elon Musk ha puesto 366 millones en diferentes campañas desde junio", explica Fesser, que detalla que "eso significa un 0,0385% de su fortuna". "De esos millones, 158 los ha puesto en el estado de Texas, donde Trump tiene todo su imperio empresarial", asegura Fesser.

Por otro lado, Fesser destaca que "Trump está cayendo en picado" cuando queda menos de una semana para ir a las urnas: "'Fox News' ha bajado un 32% de audiencia en los dos últimos meses y las tiendas de merchandising de Trump están cerrando en todo el país". Además, en el propio Partido Republicano "se está produciendo un vuelco".

Por ejemplo, la senadora republicana de Alaska "esta pidiendo el voto para el candidato demócrata a gobernador diciendo que hay que votar por encima de la lealtad a las personas".

Pero "aun más sorprendente" es el caso de Texas, destaca Fesser, que explica que, allí, por primera vez en 30 años, los sondeos apuntan a un triunfo demócrata: "Neil Bush, hermano del presidente George W. Bush, ha anunciado que ha votado a Talarico, el candidato del Partido Demócrata". "Recordemos que los Bush son todavía muy importantes en Texas", concluye Fesser.

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