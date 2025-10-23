Dani Mateo, sobre la petición de Ayuso a Trump: "Ella lo dice por si cuela, como lo de que su novio es solo un ciudadano particular"

Dani Mateo analiza la petición de Ayuso a Trump de que elimine los aranceles a los productos gastronómicos de Madrid: "El vino y el aceite de Madrid sin aranceles, al vino y al aceite de La Rioja y Jaén, que les den".

Dani Mateo ironiza en el plató de El Intermedio sobre que "Trump no tiene tiempo de estar arreglando todas las guerras del mundo": "Sí, lo de Ucrania es muy importante, pero no tanto como lo que le ha pedido Isabel Díaz Ayuso durante su viaje a Austin, Texas".

"Quiero aprovechar para pedirle a la Administración Trump, en relación con la Unión Europea, que elimine aranceles para este tipo de productos, especialmente, dentro de los gastronómicos de Madrid como el vino y el aceite", afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Dani Mateo analiza estas palabras de Ayuso: "Bueno, ya lo ha oído, Trump, el vino y el aceite de Madrid sin aranceles, al vino y al aceite de La Rioja y Jaén, que les den y espabilen y lo pidan sus presidentes". "No sé si Trump la escuchará, pero ella lo dice por si cuela, como lo de que su novio es solo un ciudadano particular".

