Según el INE, la incidencia de cuadros depresivos es el doble en mujeres que en hombres. Factores como la desigualdad, la violencia de género o incluso la maternidad, incrementan el riesgo de sufrir trastornos psicológicos. La entonces diputada de En Comú Podem, Mar García Puig, dio a luz a mellizos en 2015, el mismo día de las elecciones, y sufrió una fuerte crisis de ansiedad: "Fruto de estas nuevas responsabilidades, estallan las dos cosas y me la provocan".

"Me cuesta el término depresión posparto siempre me hablaban de las hormonas y no niego que hubiera una parte que respondiera a eso, pero me gusta reivindicar el término locura", contaba, y apuntaba que engloba mucho más que lo médico, incluye lo social pero también lo humano.

García Puig también se refería al miedo que sintió cuando se convirtió en madre: "De repente, sentí que no podía faltar, porque me habían explicado que el bienestar de esos niños dependía completamente de mí". Además, manifestaba que las mujeres no suelen hablar de sus malos momentos por un sentimiento de culpa: "Pensamos que tenemos que ser fuertes. Hay el estereotipo de la madre perfecta, de la madre cuidadora y creemos que se nos puede tildar de malas madres".