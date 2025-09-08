'Jubiladas socialistas en acción'
'Loli' defiende que los audios de Koldo están hechos con IA: "Wyoming, cuando eras de izquierdas, no hubieses picado"
Cristina Gallego se convierte en 'Loli', una mujer "sanchista hasta la médula" y defensora a ultranza del gobierno actual. 'Loli' interrumpe en El Intermedio para desmentir las mentiras que se han dicho sobre el PSOE.
Cristina Gallego se convierte en Loli e irrumpe en El Intermedio para defender al Gobierno del PSOE. "Esto no lo puedo tolerar", le dice 'Loli' a el Gran Wyoming, "llevo un ratito escuchándote y no se pueden decir más mentiras".
"Con lo que ha sido este programa", se lamenta, "con lo que tú has sido para los socialistas". 'Loli' cuenta a Wyoming y a Sandra Sabatés que ella es la líder de 'Las jubiladas socialistas en acción'. "Soy sanchista hasta la médula y, por lo que veo, la única persona con dos dedos de frente en este plató", añade.
'Loli' afirma que, por ejemplo, el caso Ábalos es "mentira podrida". "Ábalos, yo sí te creo, Santos, aguántame, cariño", defiende. 'Loli' le dice a Wyoming que no sabe si es que está "un poco gagá como Felipe González 'Iscariote'" o es que ya le está afectando "la deriva ultraderechista mundial".
"¿No os dais cuenta de que todo esto son mentiras fabricadas por la máquina del fango para hacer caer al gobierno más progresista que hemos tenido?", expone. Wyoming le recuerda la existencia de los audios entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. "Qué lástima", responde 'Loli', "Wyoming, tú antes, cuando eras de izquierdas, no hubises picado jamás, están hechos con IA".
"Lo que me duele como española es que se habla mucho de esos millones de euros de comisiones, pero muy poquito de los millones de los españoles que se han visto beneficiados por las políticas progresistas de Pedro Sánchez", añade. 'La jubilada socialista' afirma que eso ha sido provocado por la envidia, "tenemos el presidente más guapo y más listo".