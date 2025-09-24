"¿Estás de pitorreo?": así responde una mujer a Thais Villas cuando pregunta si le "interesa la pasión"

Thais Villas quiere saber cómo es el amor el amor durante la tercera edad. Para ello, ha ido hasta un centro de día para hablar con alguno de los asistentes y descubrir cómo viven el amor a su edad.

Thais Villas visita un centro de día para conocer qué piensas del amor las personas de la tercera edad. La reportera afirma que, aunque digan que el amor "no tiene edad" ella considera que el amor "es como un dolor de rodilla: cuanta más edad mejor entiendes lo que es".

Primero pregunta a José y Emiliano si creen en el amor para toda la vida. "No tan intenso como al principio, pero el amor existe", afirma Emiliano. José, por su parte, cree que el cariño existe siempre, pero "se va cambiando con la edad".

María Jesús, por su parte, cree que con el paso de los años "lo que queda es el cariño". "La prueba es que yo estoy divorciado", añade José, lo que provoca que María Jesús y Thais comiencen a reír. El hombre desvela que el amor empezó a desaparecer con la convivencia al jubilarse. "El estar ocho horas al lado de una persona", expone. María Jesús cree que, en su caso, se quedó viuda hace tres años y echa mucho de menos a su marido.

Thais también tiene la oportunidad de charlar con Emilia y Félix, casados desde hace 49 años. "¿Se os ha hecho largo?", pregunta la reportera. "No", responde Emilia, aunque ambos comienzan a reírse. "Así, así", añade Félix.

África, por su parte, también cree en el amor para toda la vida ya que, como expone, su marido lo fue para ella y, como confiesa a Villas, no supera el fallecimiento de su marido. Araceli, que también es viuda, no cree que el amor sea para toda la vida. "Quería a mi marido, pero esa ilusión, esa pasión... no", añade.

La reportera también quiere saber si les interesa la pasión. "¿Estas de pitorreo?", responde Araceli. Ella lleva un año con una persona, pero, como desvela, no siente mariposas en el estómago. "A nuestra edad es más bien tener compañía", añade Araceli.