Dani Mateo, sobre el cura 'pillado' con cocaína rosa: "Él ya tenía la nieve para el Belén"

El colaborador repasa el caso de Carlos Loriente, sacerdote y canónigo de la catedral de Toledo. El religioso fue detenido en Torremolinos, Málaga, con diez papelinas con distintas sustancias estupefacientes.

Dani Mateo 'anuncia' que va a contar una historia cuya trama "merece una peli". "Qué digo una peli, siete temporadas de una serie porque te presento la 'Breaking Bad' española", añade Mateo. Y, como anuncia, ha descubierto al protagonista perfecto: Carlos Loriente.

Loriente es sacerdote y canónigo de la catedral de Toledo. "Se lo que estáis pensando", comenta Dani, "¿cómo alguien con cara de no haber roto nunca un cáliz puede estar metido en un asunto de drogas?". Mateo cuenta que el 22 de septiembre, en Torremolinos, "de madrugada, le encuentran, en un control de la policía, diez papelinas con distintas sustancias estupefacientes y es detenido junto a tres acompañantes". "Los tres investigadores descartan que fueran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo", añade.

La policía, además, registro su alojamiento y descubrió una bolsa con monodosis una balanza de precisión. "La policía ha reconstruido como debían ser las estancias del padre Carlos en el piso de Torremolinos en el que tenía cocaína rosa", expone Mateo.

"Sí, sería finales de septiembre, pero él ya tenía la nieve para el Belén", comenta Mateo. Dani expone que la investigación apunta a que, durante esas noches, el religioso decía a sus seguidores "tomad y flipad todos con ella". El Arzobispado de Toledo, por su parte, "le ha apartado de sus cargos".

Como señala el colaborador, esta no fue la primera "fechoría" del padre Loriente: "En 2023, para defender a un cura amigo suyo acusado de pederastia puso en duda al juez, al tribunal y a la víctima, que le denunció al Vaticano". "El padre Carlos Loriente es un malhechor que merecería una película. Y esto es un trabajo para Alex de la Iglesia", concluye.