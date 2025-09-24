Wyoming 'interpreta' el auto del juez Peinado: "Lo que contestó Begoña Gómez me la sopla"

Sandra Sabatés y Wyoming organizan una 'auto-escuela' en el que traducen algunos fragmentos del auto del juez Peinado: "Aunque aquí no hay caso, vamos a seguir rascando hasta que cristalice cualquier chorrada para sentarla en el banquillo".

El juez Peinado ha decidido llevar a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular por un delito de malversación. Teniendo en cuenta que el lenguajes de los autos puede resultar enrevesado e incluso incomprensible, Wyoming y Sandra Sabatés lo aclaran en la 'Auto-escuela' de El Intermedio.

Para aprobar este 'curso rápido para entender los autos del juez Peinado', Wyoming explica que solo hay que responder a una pregunta tipo test: "¿Es Begoña Gómez culpable?". Entre las opciones se encuentran "mucho, muchísimo, más que Al Capone y todas las anteriores son correctas y se quedan cortas".

En su auto, el juez Peinado sostiene que, aunque en un principio no admitió a trámite la querella por malversación contra Begoña Gómez y su asistente, el proceso es "de cristalización progresiva". En 'traducción' de Wyoming, significa que "aunque aquí no hay caso, vamos a seguir rascando progresivamente hasta que cristalice cualquier chorrada para sentarla en el banquillo".

En otro fragmento, el magistrado consideraba que no podían ser tenidas en cuenta "en sentido exculpatorio" las respuestas de la mujer de Pedro Sánchez a su abogado, lo que en lenguaje coloquial según el presentador significa "lo que contestó Begoña Gómez me la sopla, así que voy a tirar de las leyes de la lógica y la empírica para meterle un buen puro".

Sobre el punto en el que el juez emplaza a Gómez el sábado 27 a las 18:00 horas para el señalamiento, Wyoming considera que lo que realmente dice es "¿Tenías planes para el finde? Pues ya los estás cancelando, que el 27 cae en sábado y la cañita te la voy a dar yo en el tribunal".