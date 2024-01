Thais Villas visitó un colegio para hablar con los niños sobre el miedo. Lo primero que la reportera preguntó a los pequeños es qué es el miedo. "Cuando te encuentras una cosa, o una persona, y tu cuerpo se asusta", contestó Oriol. "Como si algo malo estuviera pasando y sé que se viene", respondió Ruth.

En cuanto a qué tienen miedo, Víctor le explicó a Thais que eran "los leones más grandes del mundo, porque corren mucho y yo no corro tanto". Andrea, por su parte, manifestó su miedo a los paracaídas "porque te tiras desde muy alto". Nerea, en cambio, tiene miedo a unos insectos que, además, le dan mucho asco: las cucarachas. "¿Se te ha subido alguna por el cuerpo?", pregunta la reportera. "No, pero espero que no", respondió la niña.

Ruth, confesó, a pesar de que le daba vergüenza, que tenía miedo "a los perros grandes". "No pasa nada, Ruth", contestó su compañera apoyando a su amiga. Ioana, en cambio, tiene miedo a que debajo de su cama "haya algo secreto". No solo Ioana tiene miedo a cosas irreales, Oriol tiene miedo "a que aparezca un zombie".

Además, no duda en afirmar que le ha pasado. "Un día en casa de mi tío, estábamos a oscuras, y me gastó una broma que me puso encerrado en una habitación a oscuras y de repente vi una sombra que pasó", explicó el niño. Naiara, por su parte, tenía un miedo con nombres y apellidos: su madre cuando ella le tiene que dar las notas. Por su parte, Julen, no tenía miedo de enseñar las notas ya que, como explicó, "si he sacado un cuatro...es casi un cinco".

En cuanto a sus pesadillas, los pequeños tienen algunas que podrían convertirse en el guion de una película. Oliver explico a Thais que una vez tuvo una pesadilla en la que "era un mundo lleno de chucherías cuando llegó una chuche gigante y me intentó comer y convertirme en uno de los secuaces de su ejército".

A pesar de que para él fue una pesadilla, su compañero Julen lo consideró un sueño que molaba. Sofía, por su parte, contó que tenía pesadillas muy raras y, muchas veces, relacionadas, por ejemplo, con alguna película que había visto ese día. La niña contó que, después de ver 'La Sirenita' soñó que un tiburón venía a comerla. "¿Sabes lo malo?", pregunta Sofía, "que yo quiero que me muerda para saber qué se siente", añade. Algo que sorprendió a la reportera.

Pero el miedo no es solo cosa de niños. Nerea, explicó, que su madre, por ejemplo, "tiene miedo de tener la puerta abierta y que entre una serpiente a casa". Yaiza explicó que sus padres tenían miedo a la luz ya que su hermana y ella siempre las dejaban encendidas entonces "cuesta muy caro".