¿Podría denunciar el fiscal general a Miguel Ángel Rodríguez por calumnias? Baltasar Garzón responde

El jurista expone, en este vídeo, que García Ortiz, en su declaración, ha indicado que ha sido objeto de una calumnia debido al bulo que puso en marcha el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Baltasar Garzón ha visitado El Intermedio para analizar el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La causa se inició después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, acusara al fiscal general de filtrar un correo de González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

El Gran Wyoming plantea al jurista si García Ortiz podría llegar a denunciar a Rodríguez. "Desde mi punto de vista, ahora, en la sentencia, se tienen que tratar todos los elementos y todas las situaciones que se han suscitado, controversialmente, en el juicio oral", indica Garzón.

"En alguna ocasión he dicho que este es el momento", añade, "cuando se produce una calumnia, una injuria, el fiscal general del Estado, en su declaración, ha aludido a que se siente, no solamente él sino el Ministerio Fiscal, objeto de una calumnia por parte de es bulo que se puso en marcha".

Garzón indica que cuando el Tribunal dicte sentencia, "tendrá que decir lo que opina sobre ese particular". "Es ahí, cuando se produce una acción durante un proceso, el Tribunal tiene que autorizar que eso se investigue", añade. Así, si este considera que se ha mentido, manipulado o se ha producido un ataque calumnioso o injurioso, "sin duda dirá que se proceda contra esa persona".

