Dani Mateo, al ver a Koldo friendo chistorras: "Además de la UCO, le va a investigar Chicote, esa plancha tiene más mierda que Ábalos y él"

Koldo García ha disfrutado esta semana de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm, una celebración en la que se ha puesto a los fogones para cocinar, entre otras cosas, chistorras. Esa era una de las palabras que, según la UCO, utilizaba la trama Ábalos-Koldo para hablar de billetes de hasta 500 euros, cuando pedían "folios" o "cajas de folios" para reclamar dinero.

"Mucho ojito, porque el caso de Koldo va a dar un giro de 180 grados porque le acaban de pillar entregando chistorras", destaca Dani Mateo, que explica "han pillado al exasesor de Ábalos entregando chistorras de las de verdad, de las que te pringan, pero no en un caso de corrupción".

El presentador enseña cómo aparece Koldo "regalando un paquete de chistorras al locutor de un programa de una radio local de Benidorm": "Si yo fuera el locutor, pediría la factura, por si acaso". Además, Dani Mateo muestra cómo también han pillado a Koldo "con las manos en la plancha": "Él mismo se ha grabado friendo chistorras y torreznos para las peñas de las fiestas patronales de Benidorm".

"Se le ve preocupado", ironiza Dani Mateo, que destaca que, "sin duda, estas imágenes da un vuelco por completo a la investigación": "Además de la UCO, ahora también le va a investigar Alberto Chicote porque esa plancha tiene más mierda encima que Koldo y Ábalos juntos".

