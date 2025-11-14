Una mujer se queja de la defensa de Ayuso a González Amador: "A mí también me han hecho inspecciones, ¿quién me defiende?"

¿Qué opina la gente sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso? ¿Creen que, realmente, es un ciudadano particular? Descubre sus respuestas en esta nueva edición de 'Hablando se enciende la gente'.

Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a la gente su opinión sobre el juicio contra el fiscal general del Estado. La reportera les pregunta, en concreto, por la pareja de Isabel Díaz Ayuso ya que quiere saber si creen que se le persigue, simplemente, por ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"100%", responde un hombre, "si fuera un fontanero no estaría en la televisión". Thais indica que él ha confesado que ha defraudado a hacienda. "Muy bien, ha confesado que ha defraudado una parte", replica el señor, "pero cuántos hay que han engañado mucho más y están robando y no declaran".

Una señora considera que no le están persiguiendo, que, simplemente, es un señor que se ha declarado culpable y que, además, ha reconocido la deuda. "Es absurdo", afirma. La mujer indica que ella es autónoma y también le han hecho inspecciones de Hacienda. "Se las hacen a todo el mundo, ¿a mí quién me defiende? Que me defienda Ayuso", comenta.

Un hombre señala que Miguel Ángel Rodríguez defendió a González Amador, "porque está Díaz Ayuso por medio, es su mano derecha y tiene que hacer lo que le dicta su moral, que es inmoral".

Sobre Alberto González Amador, una señora comenta que, a pesar de ser la pareja de Ayuso, "es un ciudadano particular". Además, expone que defraudó a Hacienda cuando todavía no conocía a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Dejó de ser anónimo en el momento que ella lo defiende tan públicamente", expone una mujer.

"Vamos, que ella lo lleva al estrellato", apunta Thais. "Desde el atril de la Comunidad de Madrid", señala un señor. Expone que Ayuso, "no puede hablar de un ciudadanos particular y dejar al margen al resto de ciudadanos". "Él es culpable de lo de Hacienda", indica una mujer, "ahí estamos todos de acuerdo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.