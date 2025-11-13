Un señor sentencia a Miguel Ángel Rodríguez frente a Thais Villas: "Me parece un impresentable"

¿Qué opina la gente sobre el fiscal general del Estado? Thais ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos sobre Álvaro García Ortiz y el juicio al que se ha enfrentado por revelación de secretos.

El juicio contra el fiscal general del Estado ha quedado visto para sentencia, por ello, Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a la gente qué opina sobre esta causa en su sección 'Hablando se enciende la gente'.

Un señor considera que Álvaro García Ortiz es inocente. "Me enteré del correo antes que él, por un periodista", cuenta a Thais. Una señora, por su parte, cree que es culpable y está convencida de que él fue el que filtró el correo "por orden de la Moncloa". "Es un trabajador de Sánchez", añade.

Otro hombre considera que quien lo ha filtrado, en todo caso, "es la fiscal de Madrid, Lastra, porque está interesada en que esto vaya a salvar a González Amador". "Le han hecho una jugarreta", en referencia al fiscal general, "que no tiene nombre".

Thais explica que todo empezó por una acusación del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. "Me parece un impresentable", responde un hombre, "las sospechas infundadas de M.A.R son vergonzosas".

Otro señor afirma que es "un Rasputín y es un gran manipulador de la política interna de la derecha". Un hombre le dice que todos los políticos son manipuladores, pero este replica que M.A.R "está en el grado máximo de la manipulación". "Le gusta regular", responde Thais, "se tiene que poner usted aquí".

