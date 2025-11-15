Un hombre compara a Miguel Ángel Rodríguez con Rasputín: "Es un gran manipulador"

El juicio contra el fiscal general del Estado comenzó por una acusación del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué opina la gente sobre Miguel Ángel Rodríguez? No te pierdas sus respuestas en 'Hablando se enciende la gente'.

'Hablando se enciende la gente', la sección de debate de Thais Villas, ha preguntado a los ciudadanos por su opinión sobre el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

La primera pregunta de la reportera tiene que ver sobre si creen que García Ortiz filtró un e-mail del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Un hombre expone que, en su opinión, no fue él el que lo filtró ya que se publicó antes en la prensa.

En cambio, una señora cree que es culpable. "Pienso que él filtró el correo por orden de la Moncloa, él es un trabajador de Sánchez", señala. Un señor replica que quien lo filtro fue Almudena Lastra, fiscal de Madrid. "Está interesada en que esto vaya a salvar a González Amador", indica. "Le han hecho una jugarreta que no tiene nombre", añade, refieriénose al fiscal general del Estado.

Thais indica que todo comenzó por una acusación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. "Es un impresentable", lo sentencia un hombre. "Es un Rasputín", añade otro, "es un gran manipulador de la política interna de la derecha". "¿Hay algún político que no sea un manipulador?", pregunta otro. "Hay grados", indica, "creo que M.A.R está en el grado más alto y máximo de la manipulación".

