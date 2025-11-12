'Leire Díez' se cuela en el plató de El Intermedio: "Seguid a lo vuestro, como si no existiera, como ha hecho el PSOE conmigo"

La actriz Cristina Gallego se mete en la piel de la llamada fontanera del PSOE, 'Leire Díez', que se cuela de estrangis en el plató de El Intermedio, para charlar con El Gran Wyoming. En el vídeo, la imitación al completo.

Cristina Gallego imita esta noche a 'Leíre Díez', la famosa fontenera del PSOE colándose de estrangis en el plató de El Intermedio. Wyoming, al percatarse de su existencia, le dice: ¿Señora qué hace usted ahí? "Tranquilos, tranquilos, seguid a lo vuestro. Haced como ha hecho el PSOE conmigo, como si no existiese", le responde.

Wyoming se da cuenta de quién es y le invita a sentarse en la mesa: "No soy fontanera", le espeta 'Díez', "soy periodista, y si he venido aquí de incógnito es porque estoy llevando a cabo una investigación para mi nuevo libro: va de presentadores de televisión que dicen que son de izquierdas, pero en cambio no paran de criticar al Gobierno".

Además, explica 'Diéz' que será un libro "bien gordo" y de "tapa dura" para "tirárselo a Aldama a la cabeza si vuelve a reventarme una rueda de prensa". Wyoming confiesa que debe de hacerle una pregunta: "¿Es usted la mano derecha de Santos Cerdán, como decía en el audio?": "Que no, que yo solo me dedico a investigar", insiste 'Díez', reclamando su ausencia del plató antes de que se filtren sus investigaciones.

El vídeo podemos ver al completo este 'sketch' de Cristina Gallego.

