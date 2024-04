Raúl Pérez se convierte en Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, que irrumpe en el plató asustando al presentador. "Parece que se acerca Godzilla", afirma Wyoming. "¿Estáis hablando de mí? ¡Estoy harto de que me crucifiquéis vivo todo los medios de comunicación!", le dice 'García', muy alterado, al presentador.

El 'exasesor del socialista' afirma que viene la programa a ofrecer su versión de los hechos "y unas mascarillas, buenísimas, a mitad de precio". "Impone usted todavía más en persona", le confiesa Wyoming. "Es como si Pau Gasol se hubiera comido a Marc Gasol y encima se hubiera hecho comisionista", añade.

Wyoming le pregunta a 'Koldo' cómo se siente tras su declaración en la comisión de investigación del Senado. "La verdad que todos pudimos ver que usted se enciende con facilidad, ahora entiendo porque se hizo aizkolari", le dice el presentador. Esto, de nuevo, provoca que 'García' pierda los nervios. "¡Y dale con lo de la mala leche, que soy una persona super tranquila! Sois vosotros que me sacáis de mis casillas", espeta, golpeando la mesa.

"Aquí donde me veis, tengo un corazón que no me cabe en el pecho, soy un trozo de pan", explica. Además, valora su intervención en la comisión de investigación: "Está mal que yo lo diga, pero estuve cojonudo". "Cómo se nota que tengo experiencia dejando claritas las cosas, lo aprendí cuando trabajaba de portero de discoteca", añade.