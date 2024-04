Koldo García ha declarado hoy en la comisión del Senado. El asesor de Ábalos, acusado de cobrar comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, se ha acogido en un primer lugar a su derecho a no declarar por estar inmerso en un proceso judicial, si bien no ha podido evitar responder a algunos senadores dando la cara por los que trabajaron en el Ministerio durante la pandemia y asegurando que "hice lo correcto".

"Estoy de acuerdo. Con el dinero que presuntamente obtuvo hizo lo correcto, invertir en dos apartamentos en Benidorm, es mucho menos arriesgado que invertir en criptomonedas", ironiza Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que, si declaran a Koldo inocente "le llamarán por teléfono para pedirle disculpas, porque a la cara no se van a atrever, y menos sabiendo cómo maneja el hacha".

Al ver la contundente respuesta de Koldo a un senador de Bildu, el presentador se pregunta por qué el PSOE no le presentó a las elecciones vascas: "Ya me imagino su lema de campaña: 'No a la autodeterminación, sí al autoenriquecimiento'".

Sobre el tenso enfrentamiento entre Koldo García y el senador del PP Luis Santamaría, Wyoming asegura que "para no querer hablar, se ha quedado a gusto" y recuerda que el PP no descarta volver a llamarlo al Senado y todavía le queda declarar en el Congreso y el juzgado, algo que el presentador ha 'bautizado' como el 'Koldo Tour': "Es como la gira de Beyoncé, con la diferencia de que aquí lo único negro es el dinero de las comisiones", afirma.