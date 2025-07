Un hombre critica que España se rearme por Trump o Putin: "Eso de engordarle las arcas de esos zumbaos..."

En la pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas abrió un debate con los ciudadanos en 'Hablando se enciende la gente' sobre el kit de supervivencia y la creciente tensión mundial.

"Yo creo que el riesgo de guerra es real", destacó un señor, que afirmó que "tenemos a Putin por un lado y a Trump por otro" y "hay un riesgo". Por su parte, una joven declaró que aunque "puede pasar todo", no creía que fuera "la opción": "No creo que Rusia tenga en mente tirarnos un misil a nosotros". "Ahora mismo con la actual guerra de Ucrania y Rusia, Rusia no tiene tanto armamento para tirarnos a nosotros, porque ahora mismo no le valdría de nada ya que nosotros tenemos aliados que tienen mucho más poder armamentístico que ellos", reflexionó.

Por su lado, otro hombre aseguró que no era "necesario rearmarse inmediatamente con 800.000 millones de euros, y mientras tanto que haya recortes en Sanidad o Educación". "¿De dónde sale la tela?", se preguntó el hombre, que reflexionó: "Rearmarnos sí, pero desde el punto de vista de que si quiere Europa tener poder de decisión debemos crear en Europa nuestras infraestructuras de defensa, pero eso de engordarle las arcas al zumbao que ha salido ahora y que se ha juntado con el otro zumbado de Rusia...".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.