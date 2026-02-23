Juan José Millás, cuando Jordi Évole le reconoce que "todavía" tiene libros en casa de su ex: "¿Eso es que no te has ido del todo?"

Entre tiras, aflojas, reproches y piques, Jordi Évole y Juan José Millás acaban hablando de sus separaciones y divorcios. El escritor tiene una apreciación que hacerle al entrevistador.

La mujer de Juan José Millás es psicoanalista, pero no la suya, aclara. Ella, cree su marido, no le psicoanaliza. "No ejerce en la vida cotidiana", le cuenta a Jordi Évole. El presentador ha viajado hasta Asturias para encontrarse con el escritor y con su particular 'universo millasiano' en el que lo corriente se vuelve extraordinario y estrafalario. Hasta ahora, en Lo de Évole, Millás ha mirado hacia fuera con su particular punto de vista sobre el mundo. Ahora le toca mirar hacia dentro... y hablar de su propia vida no le resulta tan sencillo.

Millás ya había estado casado antes. "A veces, tengo la sensación de que tratamos con cierta frivolidad los divorcios y separaciones", empieza a rascar el entrevistador. "Siempre es doloroso. Nosotros fuimos la primera generación que se separó. Todavía no existía el divorcio", recuerda Juanjo. "¿Y por qué fue?", pregunta Jordi, pinchando en hueso, queriendo o sin querer. "Bueno... pues por las cosas por las que la gente se separa, porque llega un momento en el que aquello no funciona", se limita a responder.

Un trago que fue especialmente duro para la familia, más en los tiempos que corrían. "Una separación es como romper una frase, como romper una sintaxis", dice echando mano de sus recursos literarios, de sus herramientas, para explicar un concepto tan complicado de articular.

La separación de Évole y los libros en casa de su ex

Millás devuelve la pregunta al periodista: "¿Tú estás separado? ¿Cómo fue?".

"Tengo libros míos todavía en casa de mi ex", asegura. Algo que asombra al escritor. "¿Eso es que no te has ido del todo o...?", quiere saber. Jordi ríe y Juanjo recula. "Esto es lo más normal del mundo, lo que pasa es que tú te cortas", reprocha Évole. "Todo lo que sea para fuera, analizar lo de fuera, perfecto. Pero, a la mínima que te toca ser el protagonista de la movida...", añade.

Millás se queja amargamente: "Montas estos tinglados de tres días de convivencia y tal, y claro, la gente baja la guardia y le sacas los hígados. Hay que llevar cuidado contigo. Yo tengo pudor y buscas la ruptura". Eso sí, aclara que eso es algo que le gusta. "Pero hay que defenderse un poco de ti", comenta. Jordi afirma que nunca había hablado de este tema en público. "Estamos intercambiando confidencias. Esto es una conversación, no un interrogatorio", le recuerda Juanjo, que se abre finalmente a hablar de este momento doloroso.

Millás se abre para hablar de su divorcio

"Mi hijo tenía entonces cuatro años y no había experiencias previas. ¿Y cómo se lo cuentas? ¿Cómo le cuentas a un niño 'mamá y yo nos vamos a separar'? Pero bueno, los niños saben todo. Saben las cosas antes que nosotros. Lo que mejor escuchan es lo que no se dice", reflexiona.

Mientras tanto, él sigue con su sofrito para el pescado, usando ingredientes y productos a los que el equipo del programa ha tapado la marca para que no se vea en pantalla. 'Show de Truman' puro, algo que le encanta.

