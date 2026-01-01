Una joven de barrio rico presume de 15 días en Mallorca por "el morro": "La mentalidad española no es de ahorrar"

"A mí me cuesta mucho ahorrar", reconoció una joven de barrio rico a Thais Villas, justificando que su trabajo anual intenso le permite luego disfrutar sin estar pendiente de lo que gasta.

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas visitó un barrio rico y un barrio obrero para comprobar cómo pasaban el verano sus vecinos.

Una vecina del barrio obrero, que disfrutaba de sus vacaciones en casa de su madre en el Mar Menor, se quejaba: "Quisiera, como todos los años, cambiar de destino e irme a un hotel, porque en casa de mi madre cocino, friego, lavo...todo igual, solo que cambias de casa".

En contraste, una joven del barrio rico confesó haber pasado 15 días en Mallorca "por el morro". La mujer aseguró que no había ahorrado durante el invierno para estas vacaciones, argumentando que "los españoles no ahorran". "A mí me cuesta mucho ahorrar", añadió, explicando a Thais Villas: "Trabajo duro todo el año para luego disfrutar; si tuviéramos que estar pensando constantemente en lo que gastamos...".

