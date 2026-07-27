Sandra Román, directora del documental 'Mujeres calvas': "La peluca se convierte en una cárcel"

En este proyecto, la periodista da voz a siete mujeres que sufren alopecia para que compartan su historia. Una de las protagonistas del mismo es Nuria Garriga, que sufre alopecia desde los 19 años.

El Intermedio recupera la entrevista que Andrea Ropero realizaba a Sandra Román y Nuria Garriga, directora y una de las protagonistas del documental 'Mujeres Calvas'. Como la primera contaba a la reportera, decidió embarcarse en este proyecto "por un tema personal".

La periodista señalaba que su madre tiene alopecia y que un día encontró en redes sociales una fotografía "con cuatro mujeres calvas, felices, radiantes, mostrando su calva". "Empecé a entrevistarlas, a saber más de sus historias y vi que se repetía un mismo patrón", explicaba a Ropero.

"Son muchas mujeres desconectadas las unas de las otras que siempre han creído que estaban solas", añadía. Román explicaba que muchas mujeres no se lo han contado a nadie y no son capaces de, por ejemplo, quitarse la peluca o bañarse en el mar para taparlo.

"Era mi mayor secreto"

Garriga, por su parte, compartía su historia con la reportera. Ella empezó a perder el pelo con 19 o 20 años. Fue a una endocrina que le explicó que había una medicación. La doctora fue sincera con ella y le desaconsejó tomarla.

Al principio, Nuria estuvo en su casa, encerrada. Después, decidió tapar su alopecia con pañuelos. "Era como algo que nadie va a saber nunca. Mi mayor secreto", exponía. Su alopecia, además, hizo que tocara fondo. "Yo tapaba con el pañuelo, tapaba con las drogas, tapaba con alcohol", confesaba, "llegué a vivir en la calle con todo lo que supone". Garriga, incluso, estuvo a punto de morir por una sobredosis. Lo primero que hizo al despertarse fue preguntar si llevaba pañuelo, añadía.

En un momento, tras muchos años y "muchas hostias y sufrimiento", decidió quitarse el pañuelo para bañarse en el mar. "Entro la playa, disfruto y siento el agua en la cabeza y voy al extremo de la felicidad", recordaba. Cuando salió del agua sufrió la sensación opuesta debido a las miradas de la gente. Esto hizo que decidiera raparse el pelo, algo que para ella fue una liberación.

"A las mujeres las responsabilizan de lo que les está pasando"

En el documental también aparece otra mujer que decidió no quitarse la peluca cuando dio a luz a su hija ya que se sentía protegida al llevarla. Sandra señala que, para muchas mujeres, esa peluca se ha convertido en una cárcel. "El hecho de llevar peluca o un pañuelo no está mal, pero que no limiten tu vida", reflexionaba.

La periodista afirmaba que las mujeres que sufren alopecia se plantean cuestiones que un hombre calvo nunca se plantearía. "Nosotras vemos a un hombre calvo y, de hecho, ni lo vemos", señalaba, "tampoco pensamos nunca que está enfermo, que estrés o que se le ha caído el pelo porque está loco".

"A las mujeres las responsabilizan de lo que les está pasando", añadía. Garriga aprovechaba la entrevista para solicitar que les faciliten el poder ir al psicólogo o el poder acceder a subvenciones y ayudas para comprar una peluca. "Escuchadnos un poco, de verdad", pedía, "seamos críticos de verdad como sociedad".

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