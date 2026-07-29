Un hombre, a favor de que España salga de la OTAN: "Nos cuesta dinero y, al final, ¿para qué?"

Thais Villas salía a la calle para plantear a la gente si creen que España debe salir de la OTAN en su sección de debate 'Hablando se enciende la gente'.

El Intermedio recupera la sección de debate de Thais Villas, 'Hablando se enciende la gente'. En esta ocasión, la reportera planteaba una pregunta, como señalaba, "vintage": si España debía permanecer o no en la OTAN.

Un hombre respondía, sin dudarlo, que España debería permanecer en esta alianza, mientras que una señora señala que consideraba que lo mejor es abandonarla porque "tenemos bastante con lo que tenemos como para mezclarnos en más problemas".

"La OTAN no crea conflicto", exponía un hombre. "Es una entidad de cooperación internacional. Otra cosa es que hablemos de cambiar el sentido o la dinámica de funcionamiento actual", añadía otro chico. "El interés último es la guerra y el dinero", manifestaba una chica, "cuando hay un interés económico, da igual la ciudadanía".

"Nos cuesta dinero"

Un hombre, que vivió la entrada de España en la OTAN, creo que España debería salir. "Nos cuesta dinero y, al final, ¿para qué? ¿Qué defensa tenemos?", exponía. "Pregúntale a Ucrania qué tal le hubiera ido si hubiera ido si hubiera pertenecido a la OTAN", responde un hombre.

Una chica recuerda cuando José María Aznar apoyó la invasión de Irak y eso tuvo, como consecuencia, los atentados del 11M. "En la guerra de Irak España no participó", señalaba un hombre. "Mandaron tropas", respondía otro, "claro que participó y por eso tenemos 200 víctimas en Atocha que nadie pidió perdón".

El señor, además, señalaba, que no sabe si es necesario que España salga de la OTAN, pero, como añadía, "lo que no hace falta es que haya un tío que se cree Dios y haga lo que le pase por los huevos". "A partir de ahí lo demás no vale para nada", exponía.

Un hombre indicaba que él se quedaría en la OTAN, "pero poniéndole las cositas claras a Trump". "¿Te atreverías?", planteaba Thais. "Sí, le diría que está perturbado", respondía, "pero es que nos olvidamos de que tenemos a Putin o Netanyahu".

Gasto en defensa

Sobre la posibilidad de aumentar el gasto militar, un hombre exponía que es necesario. "Dentro de España quizá sí, pero simplemente para protegernos", explicaba. "¿Protegernos a nosotros de quién?", preguntaba otro señor. "En general", respondía este.

"Creo que el dinero que invertimos en la OTAN deberíamos dedicarlo a otras cosas", reflexionaba un señor, "a la vivienda, educación o sanidad, que nos están chuleando". "El problema de la OTAN es el planteamiento que Trump quiere hacernos creer", concluía una joven, "él quiere ser un soberano".

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