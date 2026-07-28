Manuel Jiménez recuerda su dura infancia en las 3.000 viviendas: "Es una lucha constante"

Thais Villas charlaba con uno de los influencers más conocidos de este barrio de Sevilla. La reportera recorrió las 3.000 viviendas junto a él para conocerle más a fondo.

El Intermedio recupera la entrevista que Thais Villas realizaba a Manuel Jiménez, "el influencer más famoso de las 3.000 viviendas". La reportera le contaba que era la primera vez que visitaba ese barrio de Sevilla y, por ese motivo, quería saber qué hay en ese barrio que no hay fuera.

"Tú te vas al centro de Sevilla, no te vas a encontrar una familia sentada en mitad de la vía pública, como yo digo, comiendo", explicaba Manuel. "Seres vivos, que dices tú", apuntaba Villas. "Esa forma de vida es lo que te encuentras aquí que tú dices esto no lo veo yo en ningún sitio", añadía el joven, "mucha vida, mucha alegría".

Jiménez cuenta a Thais que, por ejemplo, en el barrio se celebra "por todo lo alto" cuando alguien sale de la cárcel. "Es que hay que celebrarlo", respondía la reportera. El influencer contaba que en el barrio se graban esas fiestas y hacen un cd que todos puedan conservar. "O sea, se hace una grabación, claro, como quien graba una boda, una comunión o lo que sea", apuntaba Thais. "y luego se reparten como recordatorio".

"Hay muchas cosas que te obligan a parar los estudios"

Manuel recordaba junto a Villas su infancia en las 3.000 viviendas. Confesaba que, para él, fue muy difícil sacarse el título de Secundaria o el Bachillerato, por la situación que estaba viviendo en su casa. "Hay muchas cosas que te obligan a parar los estudios, como por ejemplo, en mi caso, muchas veces la necesidad de buscar dinero", explicaba. Finalmente, Jiménez consiguió ambos títulos "con muchísimo esfuerzo y muchísima ayuda". Así, destacaba que muchos profesores le ayudaron "muchísimo" y que sin ellos no hubiera seguido adelante.

El joven, además, ha vivido también dificultades del barrio, ya que es gitano y gay. "Es una lucha constante", contaba a Villas. Manuel sufría tanto en el barrio como en el instituto por ser gitano y gay. Además, se sumaba que su familia tenía mala fama en las 3.000 viviendas ya que los consideraban sucios. "Siempre hay que luchar, hay que romper esos estigmas, esos prejuicios que se tienen", reflexionaba Jiménez. Por fortuna, como contaba a Villas, su padre, actualmente, se lleva muy bien con su pareja.

Éxito en las redes sociales

Manuel también contaba cómo comenzó a hacer vídeos para redes sociales. El joven quiso denunciar, con su particular humor, que las niñas del barrio se casaban muy pronto y el problema de la escolarización. "Al día siguiente el vídeo casi tenía dos millones de reproducciones y me habían subido un montón los seguidores", recordaba.

"Cuando a la gente le hablas de las 3.000 se espera lo peor y yo quería mostrar mi parte más cercana, el día a día", exponía. Así, en sus vídeos denuncia algunas problemáticas del barrio como, por ejemplo, la falta de libertad de las mujeres. "Todavía queda porque queda mucho, pero está mejorando muchísimo", señalaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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