Una señora cuenta a Thais Villas qué es "la palanca", la 'técnica' que usaba para que los chicos no se agarraran al bailar

La reportera charla con hombres y mujeres de la tercera edad sobre la música. Thais quiere saber qué tipo de música escuchaban en su juventud y, además, si les gustaba salir a bailar.

Thais Villas visita la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Parla para reunirse con varios vecinos de la zona de la tercera edad y conocer sus aficiones musicales. Paqui cuenta a la reportera que a ella le encanta la música, al igual que a Celia.

La primera solía escuchar el Dúo Dinámico, Los Pequeniques, Tom Jones o Michael Jackson. Pilar, por su parte, escuchaba a Camilo Sexto, Julio Iglesias. Antonio, por su parte, sorprende a Thais cantando una canción 'Locura de mi querer' de Marifé de Triana. Además, le cuenta que tiene toda su colección.

Mari Carmen también explica que es una apasionada de la música y, además, no hace ascos a casi ningún estilo. "La variación de swing me apasiona", añade. Y pregunta a Villas: "¿No has bailado nunca swing?".

"¿Me ves con cara de haber bailado swing?", responde la reportera. A María, por su parte, le gustaban mucho los Mustang. "Y los pasodobles, me encantan", añade. Yolanda, en cambio, es una apasionada de la copla, aunque no tiene ninguna preferida. La reportera le pide que le cante una y Yolanda se arranca con 'Y sin embargo, te quiero'.

Villas quiere saber si en su juventud salían a bailar. Mari Carmen confiesa que a ella, cuando la sacaban a bailar, hacía "la palanca para que no se arrimaran". Mari, por su parte, recuerda que ella iba a bailar al patio de un vecino, "pero ahí no podía arrimarme a él porque estaba la vecina con la garrota".

A Paula también le gustaba marcar distancia con su pareja bailando. "Es que tenía la mente... ahora me arrepiento, me podía haber aprovechado más", añade. Antonio señala que habia chicas "que hacían la palanca al contrario" y se agarraban más.

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