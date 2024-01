Thais Villas vuelve a El Intermedio con una nueva entrega de 'Ok Boomer'. En esta ocasión, tiene la oportunidad de charlar con Johanna Jaskowska, creativa digital y diseñadora. La joven, expone que su trabajo es hacer realidad aumentada: "Trato de la belleza digital o de lo que podía ser la belleza en 20-30 años". Con sus creaciones intenta reinventar los códigos de la belleza a través de los nuevos medios y las nuevas tecnologías como una manera de "conectar diferentes mundos que no se suponen conectados".

La joven se popularizó gracias a 'Beauty3000', un filtro que creó para la red social Instagram que daba a la piel un aspecto plástico. Jaskowska define los filtros como "accesorios virtuales". "Es como una capa digital sobre tu realidad. Lo podemos ver como un accesorio virtual, una joya que no existe en el mundo tangible, pero que existe detrás de la pantalla".

Johanna no es ajena a la polémica que hay detrás de los filtros en redes sociales. "Muchos te cambian la cara, me da miedo a mi también", y añade: "Mi trabajo no tiene nada que ver con eso, porque es más experimental, más hacia el arte... No se puede tener una piel de plástico, pero no intento cambiar la cara de la gente".