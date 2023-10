El humorista hizo una de sus divertidas imitaciones transformándose en el multimillonario Elon Musk en su sección 'Zanguangos'. 'Elon', que iniciaba su presentación en su Tesla en medio del espacio, se definió como "empresario, magnate, inventor, colonizador del espacio exterior, uno de los hombres más ricos del mundo y perfecto ejemplo de la crisis de los 50". Además, no dudaba en añadir que él hacía todo lo que se le ocurre ya que quiere que la gente le conozca como es "rico y tontísimo".

'Elon' se 'trasladaba', después, hasta la sede de Twitter para hacer una defensa de la libertad de expresión ya que, como afirmaba, en Twitter "se va a poder hablar de cualquier cosa". 'Musk' no dudaba en transmitir su felicidad al ver los tweets de Trump afirmando: "Se me pone contento el pajarito, el de Twitter". Además, Reyes también mostraba su 'Musk' particular haciendo una charla 'HEZ', donde daba una charla en la que presentaba sus inventos sostenibles.

'Musk' volvía de nuevo al cosmos y, al borde de un agujero negro, pretendía explicar como funcionaban estas regiones del espacio lanzando dinero a su interior. De nuevo, en la sede de Twitter, 'Musk' no dudaba en quejarse sobre las 'coñas' que hicieron sobre su "'cobete' Pepino Starship". Como explicaba, para él la misión fue un éxito ya que el dijo que quería llevar gente a la luna pero, como puntualiza, nunca afirmó que iba a llevarlos enteros.

