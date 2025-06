Joaquín Reyes imita al "particular" Alberto González Amador: "¡Otra vez se me ha olvidado hacer la declaración de la Renta!"

Alberto González Amador se ha convertido en uno de los personajes del año. Tanto, que Joaquín Reyes le dedica una nueva entrega de 'Zanguangos' en la que se convierte en el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Este "ciudadano particular" con acento manchego se encuentra con los medios a la salida de los juzgados, avisando de que no va a hacer declaraciones: "No la he hecho en estos dos años, no lo voy a hacer ahora", comenta antes de darse un golpe con una cámara y sentir más dolor que "cuando me tragué las tres horas del musical de Malinche".

Sin embargo, no es el único golpe con la cámara que se lleva en la cabeza: "¿Cómo queréis que así me acuerde ante el juez de cuánto cuesta mi dúplex y quién lo paga?", se queja.

Desde su ático, 'González Amador' repasa DVDs de películas de los ochenta en busca de nombres para sus empresas "pantalla". Sobre su casa, niega que sea enorme, sino más bien "un pisito de una pareja joven normal", aunque a la hora de ir a por el cargador mira el reloj y afirma que "si salgo ahora, llego antes de que anochezca".

Ya en la cama con 'Ayuso', 'González Amador' no puede conciliar el sueño porque cree que se le ha olvidado algo: "¡Otra vez se me ha olvidado hacer la declaración de la Renta!", recuerda para luego irse a dormir.

El 'novio' de Ayuso también muestra todas las demandas que ha interpuesto, desde Pedro Sánchez hasta el banco "por atar los bolis": "¿Qué insinúan, que soy un robabolis? Que se me cayó en el bolsillo", se defiende.

'Amador' también muestra su colección de pelucas al ritmo de 'Nancys Rubias' y descubre sus dotes para el dibujo retratando a 'Ayuso' "como a una de mis chicas francesas".