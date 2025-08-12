Ahora

"Los camareros tienen una vida": un hombre defiende regular el horario de la hostelería

"Eso de que todo sea libre y no haya regulación impone que al final sean los empresarios los que pongan las restricciones a la gente que trabaja", critica un hombre a favor de limitar el horario de la hostelería.

Thais Villas salió a la calle en 'Hablando se enciende la gente' durante una temporada pasada de El Intermedio para abrir debate con los ciudadanos sobre limitar el horario en la hostelería. "Eso de que todo sea libre y no haya regulación impone que al final sean los empresarios los que pongan las restricciones a la gente que trabaja", aseguró un hombre, que insistió en que "los camareros son personas y tienen una vida".

"Hay bares que salen a la 1 y media y a las 2 de la madrugada dando voces, yo vivo en un primero, y se mean hasta en la puerta", criticó un hombre, que afirmó que "el que está cenando a las 2:00 horas no está tomando una manzanilla". Por su lado, una mujer explicó que "a la mayoría no se le pagan las horas": "Lo que tienen que hacer es poner un horario con turnos para que puedan conciliar". Y es que la mujer aseguró que "no porque limites un horario esas personas van a trabajar menos".

Por su parte, otro hombre defendió que esta medida limitaría "el turismo de borrachera": "Si se extiende la restauración a horas de madrugada, se permite una masificación del turismo de borrachera que si estuviera limitado a zonas de copas no daría tantos problemas".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

