Habla una mujer con una pensión de 5.000 euros de EEUU de su marido: "No sé qué haría si fueran 700 euros"

Una mujer de barrio rico explica que vive de la pensión de su marido de 5.000 euros porque si tuviera que vivir de la suya de 700 euros "tendría que hacer un cursillo para no comer".

Santi Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero en 2018 para hablar con sus vecinos sobre sus pensiones. Un hombre de barrio obrero criticó profundamente su pensión después de explicar al reportero que tras cotizar 45 años como pastelero le había quedado una pensión que no llegaba a los 900 euros. "Es trabajar para morir, porque si no puedes comer, no puedes vivir... ¿qué más da?", criticó.

Por su parte, una mujer de barrio rico explicó a Santi Villas que tenía de pensión unos 700 euros porque trabajó "muy poco de azafata en Iberia". "Si tuviera que vivir de eso, tendría que hacer un cursillo para no comer", confesó tajante la mujer, que explicó en el vídeo principal de esta noticia que que vivía de la pensión de su marido de Estados Unidos.

"Su pensión son 5.600 dólares", explicó la mujer a Santi Villas, quién detalló que serían casi 5.000 euros. "Mi marido trabajó 42 años en el Departamento de Defensa", explicó la mujer, que reconoció que no podría vivir solo de su pensión.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.