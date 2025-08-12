Una mujer de barrio rico, sobre cuánto debe ganar una persona para cubrir sus necesidades: "No sé si 5.000 euros o más"

¿Cuánto tiene que cobrar una persona para ser feliz? Es decir, para cubrir sus necesidades y, además, poder darse algún capricho. Así responde a Thais Villas en un barrio rico y uno obrero.

Hace unos años, Thais Villas se desplazó a un barrio rico y uno obrero para saber si la felicidad es directamente proporcional a los ceros de la cuenta corriente. Y es que según dos premios Nobel en Economía, para ser feliz hay que ganar 100.000 euros al año. ¿Qué piensan los vecinos de cada barrio?

Una mujer de barrio rico respondió así sobre cuánto pensaba que debía ganar una persona al mes para poder ser feliz, cubriendo sus necesidades básicas y pudiéndose dar algún capricho: "No tengo la menor idea de si tienen que ganar 5.000 euros o más al mes". Y es que la mujer confesó que ganaba bastante más de 100.000 euros al año: "He tenido el privilegio de tomar cruceros que dan la vuelta al mundo porque me paso tres o cuatro meses al año viajando en alta mar".

Por su lado, una mujer de barrio obrero aseguró que necesitaría 3.000 euros para ser feliz cubriendo sus necesidades y pudiendo viajar: "Yo no puedo viajar, no me puedo ir de vacaciones, llevo cinco años sin irme". "Me iría a Tenerife, tengo ganas", aseguró la mujer en el vídeo principal de esta noticia, donde otra mujer del mismo barrio explicó que tenía unos 720 euros de pensión sin pagas: "No llego a 10.000 euros al año".

Por su parte, otra mujer de barrio rico aseguró que para ser feliz la persona debía ganar unos 10.000 euros al mes: "Mejor llorar en un Rolls Royce que en un Seat Panda".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.