Un hombre de barrio obrero, sobre su pensión de 800 euros tras 45 años cotizados: "Esto es trabajar para morir"

En una temporada pasada de El Intermedio, Santi Villas, hermano de Thais Villas, acudió a un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus vecinos sobre las pensiones. "Soy pensionista y cobro 2.200 euros brutos", explicó un hombre de barrio rico que había sido gerente en una empresa: "Coticé desde los 18 hasta los 65 años". Además, el hombre se mostraba muy satisfecho con su pensión: "Es la máxima, no hay más".

Sin embargo, otro hombre, esta vez de barrio obrero, criticó profundamente su pensión. El hombre explicó que había sido pastelero y había cotizado 45 años, pero que, su pensión no llegaba a los 900 euros: "Esto es trabajar para morir". Otra mujer relataba que ella y su marido vivían con un único ingreso de 1.200 euros: "Era conductor del metro", explicaba.

Por otro lado, aunque en el barrio rico también había personas con pensiones bajas, en muchos casos no era su única fuente de ingresos. "Yo tengo 700 euros; si tuviera que vivir solo de eso… Yo vivo de la pensión de mi marido en Estados Unidos, que son 5.600 dólares", explicaba una mujer. "Porque somos mayores, estamos enfermos y comemos poco, que si no...", reflexionaba otra señora, que cobraba 550 euros mientras cuidaba de su marido enfermo.

