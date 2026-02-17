El Intermedio
Carlos explica a Isma Juárez en qué consiste Repair Café: "Nos llevamos la alegría de que todo esto no acabe en el vertedero"
Isma Juárez visita un espacio solidario en Madrid donde voluntarios ayudan a reparar objetos para evitar que acaben en la basura. Además de conocer el proyecto, el reportero aprovecha para arreglar su propio televisor.
Isma Juárez se traslada hasta el Matadero Madrid para visitar Repair Café. Un espacio en el que voluntarios te enseñan a reparar cualquier cosa, desde ordenadores y aspiradoras hasta ropa o incluso juguetes.
Sin embargo, Juárez no va solo en calidad informativa para dar a conocer el proyecto, sino que también aprovecha y lleva su propio televisor, que se le rompió durante la mudanza. "La necesito para ver lo más bello que hay en esta vida... mi cara", bromea el reportero de El Intermedio.
Carlos, la 'víctima' que ha elegido Isma Juárez para que le arregle la televisión, le explica que no suelen cobrar por el trabajo, ya que es algo colaborativo, pero sí que "hay un bote de donativos" para poder financiar el material que usan. "Nosotros como tal no nos llevamos nada, nos llevamos la alegría de que todo esto no acabe en el vertedero haciendo una montaña de basura", añade.
Asimismo, explica que no solo reparan las cosas que traen los vecinos de la zona, sino también aquellos objetos que se encuentran en los puntos limpios o directamente en la basura. Al final, Isma Juárez se sale con la suya y se lleva su televisor arreglado y además una tostadora para su nuevo piso.
