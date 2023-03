¿Serían capaces los jóvenes españoles de subir una publicación a sus redes sociales aunque atente contra sus valores y convicciones? El reportero de El Intermedio Isma Juárez trata de averiguarlo y les pone a prueba.

Juárez pregunta a una joven si estaría dispuesta a promocionar una sudadera que le regalasen hecha con piel de foca. Ella reconoce que le "echa para atrás" pero termina diciendo: "¿Se sabría que es de foca? Si no se sabe, a lo mejor podría".

Otra joven consultada por el reportero señala que no promocionaría en sus redes un producto de maquillaje testado en monos tití: "Soy vegana, cruza un poco mis principios". Aunque cuando Isma Juárez le ofrece la posibilidad de hacerlo por 550 euros, reconoce que "podría ser (...) si es una vez no pasa nada". "Vas a ser una influencer fantástica, porque por solo 550 euros has renunciado a tus principios", sentencia el reportero.