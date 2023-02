Los jóvenes españoles han pasado de decir que quieren ser artistas a ser influencers. Para comprobarlo, Isma Juárez charla con varios jóvenes. ¿Por qué quieres ser influencers? ¿de qué clase quieren ser? ¿cuánto tiempo pasan en redes sociales?

Además, el reportero de El Intermedio les somete a una prueba: ¿por cuánto dinero serían capaces de subir una foto en contra de sus valores? Para ello, Isma Juárez pregunta a una joven a la que le gustan los animales si estaría dispuesta a promocionar una sudadera que le regalasen hecha con piel de foca. "¿Se sabría que es de foca?, si no se sabe, se podría intentar", afirma la joven, que sorprende al reportero: "Tienes todos los ingredientes para ser influencer, pero no buena persona".

Una prueba que también realiza a otra joven que, incluso, afirma ser vegana. ¿Sería capaz de promocionar un colorete gratis que ha sido testado en monos? Aunque la joven en un principio afirma que cruza sus principios y que no lo haría, cuando Isma Juárez le ofrece 550 euros la cosa cambia. "Podría ser, por una vez no pasa nada", admite la joven, a lo que Juárez contesta: "Por 550 euros has renunciado a tus principios".