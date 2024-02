Otro año más Madrid ha vuelto a acoger el congreso gastronómico Madrid Fusión, un lugar donde se muestran las últimas tendencias del ámbito de la cocina y el reportero Isma Juárez no se podía perder una de las citas culinarias más importantes del año.

Isma ha aprovechado la ocasión para que dos chefs, Susi Díaz e Hideki Matsuhisa, valoren un plato elaborado por él. "Un plato medio puchero, con un poco de caldo, costilla de cerdo con garbanzos, con un sofrito de ajo y cebolla, tomates cherrys y, en el caldo, le he echado un poco de maicena", le cuenta al chef nipón. "Hazme la crítica real", le pide el reportero. El cocinero prueba de buena gana el táper de Isma y su valoración es positiva: "Sabes cocinar pero te has pasado de sal". Juárez se lleva un notable ya que le pone un siete.

Susi Díaz, por su parte, le dice, inicialmente, que "le falta olor". Antes de probar su plato, Isma le asegura que no hay truco. "Hombre, me imagino que no me vas a matar". Tras catar su táper, la cocinera afirma que "el garbanzo esta rico, tiene un punto de cocción correcto, tiene un punto picantito que a mi me mola en la mayoría de las comidas".

Díaz, añade, hablando de la carne, le indica que tendría que haber sido más exigente, "a la hora de cortarla y de limpiarla". "¿En lugar de Dabiz Muñoz soy David Muñones?", pregunta Juárez. A pesar de su respuesta afirmativa, la chef termina valorando su plato con un siete.