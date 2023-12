Isma Juárez acude al Círculo de Bellas Artes de Madrid para asistir a la presentación del libro de Pedro Sánchez, 'Tierra firme'. El reportero afirma que el presidente del Gobierno es "el tipo con más suerte del mundo", así que se dispone a cumplir una misión, conseguir frotarle un décimo de lotería por la espalda.

"Ya me he gastado 22 euros en el libro, ahora le toca a Pedro Sánchez hacer algo por mí", comenta antes de pedirle que le firmara el ejemplar, a lo que este accede. Mientras tanto, el colaborador aprovecha para hacerle otra petición, lograr que su billete de lotería atraiga su suerte: "Igual me puede tocar". "Pásalo, no tengo problema", dice Sánchez.

"Esto me va a dar mucho dinero, si no son los 400.000 de El Gordo, serán 400 euros en Wallapop de algún 'Pedroliever'. Esto vale oro", asegura Juárez. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de la noticia.