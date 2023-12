El próximo lunes, 4 de diciembre, sale a la venta el nuevo libro de Pedro Sánchez 'Tierra Firme', que tiene como punto de partida la derrota del PSOE en las elecciones autonómicas y cómo fue tomando todas las decisiones hasta las generales del 23J.

Además, también habla del papel de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, en la campaña electoral y de cómo se fraguó su presencia en los actos del PSOE: "Él me llamó en los albores de la precampaña. Había ayudado al Gobierno de coalición en discrepancias no menores, como la de la Ley del 'Solo sí es sí'. Yo había sentido su apoyo de forma inequívoca yen aquellos días me dijo que quería salir a la palestra y participar en los medios y en los mítines", reconoce.

Esto le pareció un "gran gesto por su parte" y, aunque asegura que no coordinaron los mensajes ni las apariciones, su "papel fue decisivo".